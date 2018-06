Comiso: Giorgia Meloni al flash mob per Maria Rita Schembari

Comiso - Giorgia Meloni a Comiso. La presidente di Fratelli d’Italia sarà presente venerdì 8 giugno, alle 14,30, al “Flash Mob per Maria Rita Schembari”, organizzato in viale della Resistenza.

È la prima tappa di Giorgia Meloni in provincia di Ragusa. La leader di FdI proseguirà poi per il comune capoluogo, Ragusa e per le tappe successive della campagna elettorale.

L’appuntamento con Giorgia Meloni segnerà l’ultima giornata della campagna elettorale di Maria Rita Schembari, che si concluderà con i comizi di chiusura, la sera, alle 20,40, a Comiso, in piazza Fonte Diana e, alle 23, a Pedalino.

Questa sera, alle 20, sarà a Comiso il presidente della Regione Nello Musumeci, leader di Diventerà Bellissima. Il comizio, insieme a Maria Rita Schembari, si terrà in piazza Fonte Diana.

“la campagna elettorale è un momento importante di confronto con la gente. Noi stiamo incontrando tante persone e raccogliendo tantissime speranze, richieste, proposte. Ascolto i problemi dei miei concittadini e so che tutti insieme dobbiamo fare un grande lavoro per affrontarli.

Ma la campagna elettorale è soprattutto un momento di democrazia. Vorrei augurare ai miei concittadini di esprimere un voto libero e consapevole. Il futuro della nostra città è nelle nostre mani e ciascuno farà la scelta che riterrà più giusta. Sono certa che ciascuno lo farà con onestà, senza cedere condizionamenti, promesse, proposte non lecite. Che sia un voto libero e responsabile. Per tutti! La nostra città lo merita”.