Suor Cristina a Chiaramonte. L'annuncio in un video a Radio Rai 2. VIDEO

Chiaramonte Gulfi - Suor Cristina Scuccia sarà ospite a Chiaramonte Gulfi sabato 23 giugno 2018 alle ore 21.30 in piazza Duomo. La celebre suora-cantante, diventata nota al grande pubblico per aver vinto un'edizione di The Voice e per essersi esibita in giro per il mondo (è stata anche in America dove ha preso parte al musical Sister Act), si esibirà in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. L'evento, infatti, è a cura del comitato per i festeggiamenti di San Giovanni.

L'annuncio è stato dato da suor Cristina stessa mentre si trovava a Radio Rai 2, dando l'appuntamento a tutti i suoi innumerevoli fan a Chiaramonte, inserita a pieno titolo in una tappa del suo "Felice tour".