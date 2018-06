La fiammata africana. domenica la Sicilia sarà la Regione più calda

L'hanno chiamata "la fiammata africana" e si tratta di un incremento notevole delle temperature previsto per questo fine settimana in tutta la Sicilia. Dopo i temporali del Centro-Nord che dureranno fino a venerdì, nel corso del weekend la pressione tenderà ad aumentare, e avrà caratteristiche sub-tropicali.

Domenica prossima le temperature saliranno costantemente al Centro-Nord toccando valori massimi di 33°C sul Veneto e il Trentino Alto Adige, 28-31°C in Lombardia come a Milano ed Emilia Romagna. Qualche grado in meno invece su Piemonte e Liguria. Ma più si va a sud, più le temperature aumentano: la Sicilia, secondo le previsioni, batterà tutti i record e sarà la regione più calda per il mese di giugno, con 39° previsti a Catenanuova (provincia di Enna).

A partire da martedì 12 giugno le temperature dovrebbero rientrare nelle medie stagionali.