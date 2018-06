Luigi Fidone: compio 70anni e divento archeologo

Scicli - E' conosciuto a Scicli per aver gestito per qualche decennio l'edicola di viale I Maggio a Jungi, Luigi Fidone. E ha anche dedicato il suo tempo a ricostruire la storia del quartiere Jungi, dai suoi albori ad oggi. Stamani ha festeggiato il suo settantesimo compleanno offrendosi, come da qualche settimana a questa parte, come volontario negli scavi archeologici che la Sovrintendenza di Ragusa insieme all'Accademia nazionale polacca, sta compiendo per datare il fortilizio militare chiamato Castello dei Tre Cantoni. Auguri! Cento di questi giorni.