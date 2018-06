Maria: ho lasciato il posto fisso per il sogno di una casa di riposo

Ragusa - “Il mio motto è: una carezza e un sorriso sono un pezzo di terapia in meno”. Maria Pulichino è una bella signora elegante, sobria, dall’aspetto curato e dallo sguardo dolce e dal 2007 ha deciso di investire tutte le proprie risorse e le proprie energie in un’attività che la rende felice. Per Villa Maria, casa di riposo per anziani che si trova a Ragusa, Maria Pulichino ha rinunciato al posto fisso in una scuola, dopo aver fatto l’insegnante per 19 anni: “Tutti mi hanno detto che era una follia, ma a me non importava perché avevo deciso di realizzare questo sogno che avevo nel cassetto: rendermi utile qui, a Ragusa, città in cui vivo da 40 anni”.

Villa Maria è una residenza per anziani che si trova a Ragusa in via Psaumida, al civico 24. Un ambiente accogliente, perfettamente pulito, ordinato, con 16-18 posti letto e un servizio mensa autonomo. “Purtroppo c’è un concetto antiquato e certamente non sempre veritiero delle case di riposo per anziani perché viene vista come un posto di sofferenza o come un luogo dove mandare qualcuno che non è possibile accudire. Non è così. Io ho voluto Villa Maria così come la vedete e i medici e che l’hanno visitata l’hanno definita un centro d’eccellenza. A settembre, se Dio vuole, festeggeremo 11 anni di attività”, ricorda Maria Pulichino.

E in effetti, entrando in questa casa di riposo, sembra di essere in un bellissimo albergo dai colori blu e bianchi, con quadri alle pareti, comodissimi divani e una graziosissima veranda all’ingresso, dove è possibile rilassarsi.

Ma com’è nata Villa Maria? Com’è stato possibile per una donna come Maria Pulichino, 11 anni fa, lasciare un posto fisso per dedicarsi ad altro? Maria Pulichino ci ha raccontato tutta la sua storia, la sua avventura, che l’ha portata, oggi, ad essere la proprietaria di un luogo di serenità e di grande accoglienza e ci ha parlato anche del suo grande amore per il prossimo, nato nella grotta di Lourdes.

“Villa Maria è nata da un desiderio che deriva dalla mia esperienza personale, secondo me bellissima. Per 20 anni, infatti, ho prestato servizio di volontariato a Lourdes. Ero a contatto con i malati molto gravi, ma non quelli a cui siamo abituati noi: lì c’erano veramente ammalati indicibili. Parte delle mie vacanze estive le ho sempre dedicate a chi aveva più bisogno di me”.

Come mai ha deciso di lasciare il posto fisso?

“Volevo realizzare questo sogno che avevo nel cassetto, cioè quello di rendermi utile nella mia città. Ho lasciato il posto fisso a scuola, tutti mi hanno detto che era una follia, ma a me non importava. E così ho voluto Villa Maria che non si chiama così per me, ma in onore proprio della Madonna di Lourdes. Io l’ho voluta fortemente proprio così com’è”.

Come si svolge la vita dei nostri anziani a Villa Maria?

“Noi li accudiamo a 360°, 24 ore al giorno. Questa è una casa di riposo che i medici hanno definito d’eccellenza e a settembre festeggeremo 11 anni di onorata attività. Per me, questa è la mia casa perché io ci sono sempre, non ho mai cambiato sede, siamo sempre stati qua”.

Quante persone lavorano a Villa Maria?

“In tutto, 7 persone OSS e un’infermiera. Noi, accettiamo chiunque, anche gli allettati gravi, abbiamo 16-18 posti letto, in camere singole o doppie. Spesso, ospitiamo anche i ragazzi dell’Ente di formazione OSA che ci scelgono per venire a fare tirocinio. Con il personale abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, proprio come una grande famiglia, perché gestire una casa di riposo non è un’attività comune e non ci si può improvvisare. Tutti noi, periodicamente, facciamo dei corsi di formazione: l’ultimo che abbiamo fatto, in ordine di tempo, era sulla comunicazione interpersonale, tenuto dal professor Stefano Guzzo”.

Quali servizi vengono offerti ai vostri ospiti?

“Una volta a settimana abbiamo l’animazione: il sabato, ballano per due ore. Organizziamo spesso dei concerti o dei recital di poesia. In estate, facciamo delle gite al mare in pullman, per prendere il gelato o semplicemente per godersi il mare. Ogni tanto, facciamo anche il karaoke. Inoltre, ogni compleanno viene festeggiato, con i parenti, gli amici e una festa. Abbiamo anche un servizio di parrucchiere ed estetista, chiamati al bisogno. Tutto questo, naturalmente, per stare in allegria e così loro sono felici. Ma anch’io per la verità”.

Con le famiglie che genere di rapporto si instaura?

“Di collaborazione, al 100%. C’è grande rispetto l’uno verso l’altro, possono venire a trovarli tutti i giorni negli orari di visita. Proprio per venire in contro alle esigenze di tutti, Villa Maria accoglie gli anziani anche per brevi soggiorni estivi o per brevi periodi di tempo. Come ho già detto, noi accettiamo chiunque, anche gli allettati gravi, proprio come ci ha insegnato Madre Teresa di Calcutta. Per me, questa è la felicità: poter dare un servizio a chi ne ha più di bisogno, in questa grande famiglia che si chiama Villa Maria”.