Vittoria: lo sporcaccione del giorno

Vittoria - Che sia un periodo di grande difficoltà per la raccolta dei rifiuti in provincia di Ragusa, con la mancata proroga di apertura della discarica di Cava dei Modicani e con la gente refrattaria alla differenziata, è cosa nota. C'è anche da dire, però, che le cattive abitudini sono veramente dure a morire e queste foto, pubblicate su facebook dal vicesindaco di Vittoria, Andrea La Rosa, parlano chiaro: una coppia, incurante di tutto e tutti, ha ben pensato di gettare un intero cassone di camion pieno di immondizia in una discarica abusiva.

Ma per fortuna, l'occhio vigile della telecamera li ha immortalati. Per loro, una bella multa. Il vicesindaco, sulla sua pagina, è ironico: "Vince la medaglia di sporcaccione del giorno questa simpatica coppia che ha contribuito ad alimentare una discarica abusiva scaricando un intero camion di rifiuti in pieno giorno e senza vergogna alcuna.

In arrivo una bella multa. Chi sporca e inquina oltre a causare un danno incalcolabile all'ambiente e al decoro urbano contribuisce a far spendere ulteriori soldi alla comunità per la bonifica delle discariche. Quando lo capiranno?

PS: Per segnalazioni scriveteci in privato grazie!