300 grammi di pomodoro prodotto a Vittoria: in Svizzera costa quasi 5 euro

Zurigo - Qualche mese fa Ragusanews.com si è occupata di un caso che ha suscitato un certo scalpore in provincia: il cioccolato di Modica "svenduto" all'Esselunga di Milano. La domanda che ci si poneva era questa: un prodotto d'eccellenza come il cioccolato di Modica, può subire un tale calo di prezzo per entrare nella grande distribuzione? Oggi, ci hanno segnalato un caso inverso: le foto, infatti, raccontano di come a Zurigo la Coop Svizzera (che non ha nulla a che vedere con quella italiana), venda il pomodorino ciliegino prodotto a Vittoria a prezzi assurdi, praticamente come l'oro.

In particolare, 300 grammi di pomodoro ciliegino (appena un grappolo) sia venduto a 4,80 franchi, pari a circa 4,20 euro. Facendo le dovute proporzioni e considerando anche il caro vita della Svizzera tedesca, la domanda che ci si pone è questa: perchè al contadino siciliano, in questo caso vittoriese, il pomodorino viene pagato appena 50 centesimi al kg? (ci risulta che in alcuni periodi viene venduto anche a meno, è arrivato a 20 centesimi al kg).

Noi non vogliamo entrare nel merito dei prezzi della grande distribuzione. Il caro vita svizzero, poi, è cosa nota. Ma che ci sia almeno un giusto compenso per tutte le aziende agricole che, invece, qui non riescono più ad andare avanti proprio a causa di questo enorme squilibrio fra la grande distribuzione e il contadino.