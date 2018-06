Emanuele Cassarà nuovo direttore sanitario aziendale

Ragusa - Con atto deliberativo n. 1074 del 5 giugno 2018 è stato conferito l’incarico di direttore sanitario aziendale “ad interim” al dr. Emanuele Cassarà.



Il dr. Cassarà, già Direttore Sanitario Aziendale dell’Asp di Enna, assumerà l’incarico a partire da domani 7 giugno 2018.

Il nuovo Direttore Sanitario Aziendale succede al dr. Giuseppe Drago il cui incarico era scaduto il 28 febbraio u.s.

Dr. Emanuele Cassarà, classe 1957, coniugato con due figli.

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi di Palermo, si specializza in Reumatologia all’università di Catania. Nel 2003 consegue la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania. Master in Management Sanitario - SDA Bocconi di Milano e Master in Economia Sanitaria – Università Tor Vergata di Roma.

Nel 2015 acquisisce l’idoneità al corso di formazione manageriale per Direttori Generali-Sanitari e Amministrativi al Cefpas di Caltanissetta.

Da gennaio a settembre 2014 è stato Direttore Sanitario Aziendale Asp di Agrigento; dal mese di luglio 2014 ricopre l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale presso l’Asp di Enna e, per circa un mese, nella stessa Azienda Sanitaria, dal 26 febbraio al 26 marzo 2018, ha svolto l’incarico di Direttore Generale ff..

La nomina di Direttore Sanitario Aziendale si basa sul principio del rapporto fiduciario.

Il Direttore Sanitario contribuisce alla direzione strategica dell’Azienda coadiuvando il Direttore Generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di salute nonché delle priorità della pianificazione strategica al fine di realizzare la migliore composizione tra le caratteristiche di efficacia, efficienza e qualità dei servizi sanitari dell’Azienda.

Il Direttore Sanitario concorre alla formazione delle decisioni della Direzione Generale, con la formulazione di proposte e pareri e partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’Azienda.