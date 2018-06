Chiaramonte: Primo Memorial Angelo Ragusa, vincere per la beneficienza

Chiaramonte Gulfi - Si svolgerà venerdì 8 giugno a partire dalle ore 21.00 a San Vito, la serata di apertura del Primo Memorial Angelo Ragusa, vincere per beneficienza. L’evento, alla sua prima edizione, è un torneo di calcetto a cinque, che si svolgerà a partire dalla prossima settimana. Venerdì, invece, la presentazione delle finalità del Memorial, fortemente voluto dagli amici di Angelo e realizzato in collaborazione con La Piramide Calcetto. Angelo Ragusa è morto il 9 ottobre 2017, a 33 anni, a causa di una malattia.

Il suo ricordo è rimasto vivo in tutti coloro che l’hanno conosciuto e voluto bene. Il Memorial, ha lo scopo di ricordare la sua persona, la sua gentilezza, il suo amore per la famiglia e gli amici e far rivivere il suo nome. La serata di venerdì 8 giugno non sarà soltanto il momento del ricordo, ma anche quello della presentazione ufficiale dell’evento che non vuole solo essere un sano momento di sport, ma anche un mezzo per promuover la beneficienza.

Tutto il ricavato del Memorial sarà, infatti, devoluto in beneficienza e una parte sarà donata per l’acquisto di apparecchi acustici ad una persona affetta da sordità che non ha la possibilità di comprarli. Tutte le offerte effettuate, comprese quelle degli sponsor, saranno tracciabili e rese note durante la serata. A fine serata sarà offerto un piccolo rinfresco, a cura degli amici di Angelo. Al torneo sportivo hanno aderito 16 squadre e si svolgerà sempre a San Vito. Le date saranno rese note dagli organizzatori e amici di Angelo nei prossimi giorni.