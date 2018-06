Ragusa: Arti D'Oriente partecipa alla Festa dello sport a Le Masserie

Ragusa - Le Scuole Arti D’Oriente e Dragon School ITKA Ragusa dirette dal Maestro Davide Migliorisi, parteciperanno alla IX edizione della “Festa dello sport” organizzata dal Centro Commerciale “Le Masserie” di Ragusa. Il Maestro Davide Migliorisi, in rappresentanza del settore regionale Wushu-Kung Fu per lo CSEN, coordinerà una serie di dimostrazione di tutti gli allievi delle scuole, sabato 9 giugno a partire dalle ore 18.30 presso il centro commerciale.

In particolare, vi saranno dimostrazioni delle attività che quotidianamente si svolgono nelle sedi delle Scuole Arti D’Oriente e Dragon School di Ragusa e Chiaramonte Gulfi che comprendono sia l’aspetto marziale che salutistico ed energetico. In particolare, gli allievi si cimenteranno in dimostrazioni di tutte le discipline che riguardano le arti marziali cinesi, come il Kung Fu di Chenjiagou, il Taijiquan classico (Tai Chi) e il combattimento sportivo Sanda (Taijimatch).

Il Maestro Davide Migliorisi, responsabile delle scuole, dichiara: “Siamo davvero felici di partecipare a questo evento, un modo per far conoscere la bellezza e l’efficacia delle arti marziali cinesi e per celebrare, tutti insieme, i sani valori che lo sport insegna”.