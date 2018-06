Ragusa - L'onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, non sarà domani in provincia di Ragusa.

A causa di uno sciopero aereo è stato annullato il volo da Roma che avrebbe dovuto portare all'aeroporto di Comiso la leader di FdI.

E' stato quindi annullato il flash mob per Maria Rita Schembari che era stato programmato per domani, alle 14,30, in viale della Resistenza a Comiso.