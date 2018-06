Punta Secca, una pista pedonale su corso Mediterraneo

Santa Croce Camerina - L'Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina, ha approvato il progetto dei lavori di realizzazione di un primo tratto di pista pedonale che verrà realizzata su corso Mediterraneo, in modo da collegare via Papa Giovanni a Punta Secca con lungomare della Anticaglie a Caucana. Questo percorso rapresenta l'inizio di una serie di interventi che prevedono il collegamento pedonale in direzione di Marina di Ragusa.

Infatti già dal prossimo anno si proseguirà con ulteriori interventi dedicati alla pedonalizzazione della viabilità esistente. La corsia dedicata ai pedoni sarà larga 1,50 ml e tutto il percorso interessato, sarà delimitato dalla carraggiata destinata al transito veicolare con idoneo cordolo colorato con banda rifrangente giallo-nera. Si tratta di un intervento in un tratto di strada ad intenso traffico, percorso da sempre da pedoni che si spostano da Punta Secca a Caucana-Casuzze e viceversa, sopratutto in ore serali in occasione di eventi.