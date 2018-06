Modica: una serra di marijuana in casa, arrestato magazziniere

Modica - Alcune dosi di marijuana nel marsupio e una serra ricavata all’interno di un’abitazione della frazione balneare di Marina di Modica sono stati trovati dalla Polizia lunedì scorso. Per questo motivo C.A., magazziniere, 48 anni, con un vecchio pregiudizio di polizia per reati di lieve entità, è stato arrestato per il reato di produzione di stupefacenti e detenzione ai fini dello spaccio. C.A. è stato fermato durante i normali controlli. Gli agenti richiedevano i documenti di identità e lui li ha estratti dal suo marsupio.



Proprio nel momento in cui C.A. apriva la cerniera del marsupio si sprigionava subito un forte odore di marijuana e la perquisizione personale ha portato al rinvenimento di un involucro contenente marijuana.

In casa dell'uomo, gli agenti avvertivano subito un forte odore di marijuana che si diffondeva per tutte le stanze, segnale questo che indicava la presenza di piante di stupefacente.



La perquisizione in camera da letto portava al rinvenimento di diversi contenitori colmi di marijuana, di un vaso contenente steli secchi privi di foglie e di alcuni steli recisi ed appesi ad un filo per essiccare.

Proseguendo nelle altre stanze giunti in prossimità di un piccolo ripostiglio chiuso gli agenti avvertivano che l’odore della marijuana diveniva più intenso ed aprendo la porta si trovavano di fronte ad una “una serra casalinga” delle dimensioni di mt. 1,80 per mt. 1,40 circa, tecnicamente ben congegnata seppur costruita artigianalmente.



Sapientemente C.A. aveva allestito una struttura in legno ricoperta interamente con plastica e alluminio per uso alimentare, dotata di un sistema di illuminazione e riscaldamento costruito con lampade al sodio e parabola rifrangente ed un sistema di areazione temporizzato con ventilatori che servivano per dissipare il calore in eccesso nella stanza, il tutto necessario per alimentare la crescita di 8 piante di marijuana che presentavano già numerose infiorescenze.



La sostanza stupefacente rinvenuta del peso complessivo di circa 850 grammi, il materiale utilizzato per la sua produzione e 40 semini di marijuana da utilizzare per le future coltivazioni in vaso, acclaravano le responsabilità penali di C.A. che veniva dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per produzione di stupefacente e detenzione ai fini di spaccio.

L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ragusa e nella giornata di ieri l'arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ragusa.