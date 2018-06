Scicli - Un operaio edile di 44 anni è caduto stamani da un ponteggio in via Santa Maria La Nova, nel quartiere Consolazione. L'uomo, per fortuna, ha riporato solo qualche contusione. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato il 44enne a cadere giù dall'impalcatura. I soccorso sono stati immediati ed è stato trasportato tempestivamente al Maggiore di Modica, dove ha ricevuto subito le prime cure ed è stato sottoposto ad accertamenti clinici.

Foto: repertorio