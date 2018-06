Scicli, incendio in C/da Pisciotto, disagi a causa del fumo

Scicli - I vigili del fuoco sono impegnati da stamattina in tutta l'area provincia. Il forte vento ha peggiorato i focolai incendiari e si sono registrati parecchi disagi in tutta la provincia.

In territorio di Scicli il canneto di c.da Pisciotto ha determinato non pochi disagi per i residente e per i passanti in quelle zone, perché a causa del fumo è stato necessario chiudere alcune strade, mentre sul posto operavano due squadre dei vigili del fuoco e una di Modica una di Ragusa.