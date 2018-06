Associazione Mozart Italia, concerto del duo Grillo-Caruso

Modica - Continua la programmazione della stagione musicale proposta dalla Associazione Mozart Italia (AMI) – Sede di Modica con l’esibizione del duo formato da Daria Grillo al flauto e Giovanni Caruso alle percussioni.

I generi musicali ripercorsi dal duo andranno da Johann Sebastian Bach ad Astor Piazzolla, da Arrigo Tassinari grande flautista italiano morto alla fine degli anni ’80, a Ennio Morricone.



«Il programma del duo Caruso-Grillo ripercorre tappe fondamentali della storia della musica – come si legge nelle Note redatte dalla professoressa Carla Turlà - e seguendo un’evoluzione storica che dal periodo barocco, di cui una delle figure chiave fu proprio Bach, arriva alla nostra contemporaneità. Un viaggio tra passato e presente attraverso il suono del flauto e delle percussioni, un ensemble che per molti può sembrare inconsueto ma che in realtà ha una propria storia ed evoluzione. Il duo interpreterà sia brani concepiti per tale organico sia arrangiamenti: brani didattici, musica da camera, musica da film e musica di intrattenimento. A questi si alterneranno anche composizioni per strumento solo in cui vengono esplorate le singole capacità espressive di entrambi gli strumenti.»



Intenso e variegato, quindi, anche il programma del duo Grillo – Caruso come tutti quelli al cui ascolto ci ha abituato sin dal suo esordio l’AMI di Modica.

Il duo si esibirà domenica 10 giugno alle ore 19 nel salone della Fondazione Grimaldi in Corso Umberto I a Modica.