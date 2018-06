L’orchestra del Liceo Musicale Verga di Modica al Garibaldi

Modica - Prima della pausa estiva, la Fondazione Teatro Garibaldi chiude questa prima parte della stagione musicale guardando al futuro. Una scelta ponderata che mira ad una visione congiunta sull’impegno per la valorizzazione del talento made in Sicily. Infatti, sul palco del Teatro Garibaldi di Modica andrà in scena, questo sabato sera 9 giugno alle ore 21, il concerto dal titolo “Dances from the world” che vedrà protagonista l’orchestra del Liceo Musicale “Verga” di Modica. La Fondazione ha scelto di valorizzare i talenti del territorio promuovendo, all’interno della stagione musicale, una fra le prime dieci scuole a livello nazionale che sono state indicate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per un corso unico di formazione liceale e musicale. Il concerto sarà uno straordinario omaggio ai grandi compositori del XX secolo che hanno valorizzato la forma musicale della danza e della musica popolare creando veri e propri capolavori del panorama musicale internazionale. L’Orchestra di fiati del Liceo Musicale “Verga” di Modica è una formazione che nasce da un progetto extracurricolare previsto dal oiano dell’offerta formativa dell’Istituto. Il progetto vede come docente responsabile il prof. Mirko Caruso, clarinettista, compositore e rinomatissimo direttore d’orchestra, in sinergia con i docenti di esecuzione e interpretazione con funzione di tutor orchestrali. Il progetto nasce dalla volontà? di tutto il corpo docente di dare agli alunni, in aggiunta alla formazione tecnica e teorica prevista dal piano di studi, anche una valida formazione orchestrale. Il direttore artistico della stagione musicale Giovanni Cultrera e il sovrintendente Tonino Cannata hanno voluto compiere questa scelta proprio per continuare a scommettere sul futuro dei giovani talenti iblei. Lo spettacolo rientra dunque tra quelli inseriti nell’abbonamento. Sono disponibili anche i singoli biglietti al prezzo speciale di 10€ - 12€ acquistabili al botteghino del teatro oppure online su https://www.ciaotickets.com/evento/dances-world. Per info http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it