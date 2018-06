Edison vende la Vega e tutte le attività di esplorazione e produzione

Sarebbe questo, in soldoni, il piano strategico di Edison per le attività di estrazione e produzione petrolio e gas in Italia, in previsione di reperire risorse economiche da reimpiegare in attività strategiche aventi una maggior tasso di ritorno degli investimenti.

La volontà di cedere il settore E&P sarebbe dettata dalla difficoltà di crescere in un mercato con attori di taglia assai maggiore e nel quale Edison possiede scarsi vantaggi competitivi. La produzione di petrolio e gas in Europa è in fase calante ed è troppo oneroso avviare nuove esplorazioni in altri continenti. Il mantenimento del settore E&P comporterebbe un grande investimento economico, con basse remunerazioni. ?Il management ha in infatti evidenziato ai sindacati che anche altre aziende simili ad Edison sono uscite da questo settore. L’obiettivo di Edison, insomma, sarebbe quello di trovare una società partner nel primo periodo per poi reimpiegare i proventi della vendita ella divisione esplorazione e produzione nelle altre attività presenti in Italia. La cessione coinvolge 225 persone, di cui 193 in Italia.

Tra le attività da cedere ci sarebbero anche le quote ragusane dei pozzi di Tresauro, concessione S. Anna, e anche la Piattaforma Vega in cui Edison, in entrambi i casi, è già socia di Eni? Se così fosse i percorsi legali di transazione per recuperare i 53 milioni di euro di tassazione ici e imu dovuti al comune di Scicli, andrebbero perduti?

La Corte di Cassazione nel 2016 aveva confermato l’imponibilita? Ici delle piattaforme petrolifere che avrebbero comportato, anche grazie all’imponibilita? ai fini Imu e Tasi un introito di quasi sessanta milioni di euro per le casse del Comune che, nel tratto di mare prospicente alla propria costa, ospita le produzioni di petrolio off shore di Edison. Scicli, appunto.