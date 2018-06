Giornata dell'Art Nouveau, siti aperti

PALERMO, 8 GIU Le testimonianze più significative del liberty in Sicilia saranno aperte al pubblico domenica 10 giugno per la giornata mondiale dell'Art Nouveau. Gli itinerari preparati dall'associazione Italia Liberty, presieduta da Andrea Speziali, comprendono Palermo, Catania, Trapani e Ispica. Solo a Catania i siti aperti saranno una trentina. I ragazzi del Fai cureranno un percorso esclusivo che abbraccia anche l'Art Déco.

Dalle decorazioni Liberty del negozio Frigeri al palazzo delle Poste caratterizzato da balconi ondulati che riecheggiano l'opera del Borromini in chiave moderna. E poi le ville Bellini, De Luca e Del Grado. Sarà visitabile pure palazzo Vucetich. La giornata dell'Art Nouveau coincide quest'anno con i 100 anni della morte di Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner e Koloman Moser. Per questo l'edizione 2018 del World Art Nouveau Day celebrerà gli artisti e gli architetti che hanno segnato il movimento Art Nouveau.