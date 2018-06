Rimossa l'auto abbandonata di Corso Kennedy. Era li da un anno

Chiaramonte Gulfi - E' stata rimossa questa mattina l'auto che era stata abbandonata un anno fa nella zona sottostante di Corso Kennedy, a Chiaramonte. A memoria dei residenti, infatti, l'auto (Una Ford Focus) è stata abbandonata li prima del mese di luglio 2017 e, finalmente, oggi è stata rimossa. Una piccola battaglia, portata avanti strenuamente da alcuni residenti di Corso Kennedy, da Territorio Chiaramonte e anche dal nostro giornale che ha più volte dato voce a questi cittadini con diversi articoli.

L'ultimo, in ordine cronologico, dove si segnalava la presenza dell'auto, è stato pubblicato il 6 aprile 2018 (Una giungla di sterpaglie in Corso Kennedy. Manca solo Tarzan). Il 9 maggio 2018, invece, abbiamo pubblicato la lettera che i residenti hanno scritto al sindaco (Lettera aperta al sindaco da alcuni residenti di C/so Kennedy). Permetteteci di esprimere gioia per questa notizia che, probabilmente, non sarà importante per molti ma per qualcuno, invece, si. Siamo davvero contenti che l'amministazione abbia ascoltato questi cittadini. Adesso, si aspetta che venga effettuata la pulizia delle sterpaglie di pertinenza comunale.