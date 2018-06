Tornano le corse notturne degli autobus di linea a Ibla

Ragusa - Riprenderanno sabato 9 giugno le corse notturne del servizio di trasporto pubblico urbano da e per il quartiere di Ragusa Ibla. Si tratta della Linea 3 dell’Ast che dal capolinea di Piazza Libertà porta a Ibla. Ultima corsa di ritorno, con partenza dalla fermata dei Giardini Iblei, dal lunedì al sabato, ore 1.30, mentre l’ultima corsa di domenica è alle 24.00.

Le rende noto il direttivo del Centro commerciale naturale Antica Ibla, appresa la notizia direttamente dal responsabile Ast per Ragusa.

“Le corse notturne sono importantissime per il nostro quartiere -commenta il presidente Daniele La Rosa - e, come sempre, invitiamo i cittadini a usare il mezzo pubblico per raggiungere comodamente Ibla da Ragusa superiore”.

“Alla prossima amministrazione - conclude - chiederemo fin dal momento del suo insediamento, di raddoppiare il numero di corse notturne da e per Ibla, perché riteniamo che quello del servizio pubblico urbano sia lo strumento migliore per consentire a un numero sempre maggiore di persone di poter raggiungere il nostro quartiere nel modo più agevole”.