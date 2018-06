L'università della Florida visita l'Agriblea di Ispica

Ispica - "Gentile sig. Agosta, come ogni anno sono alle prese con l'organizzazione del viaggio di studio per i ragazzi dell'università della Florida, un programma di successo che ormai viene calorosamente richiesto ogni anno. Data l'importanza e l'unicità delle vostre produzioni e dato anche che la vostra azienda da una garanzia di qualità e immagine, pensavo di riportare i ragazzi in visita ad Agriblea anche quest'anno”.

Cosi scrive via email il dr. Riccardo Lo Bianco, professore associato di colture arboree del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'università degli studi di Palermo, per preannunciare la visita di studio di un gruppo composta da 22 studenti di scienza dell'alimentazione e agraria dell'università della Florida (USA) e del loro accompagnatore, il dr. Charles A. Sims.



Ad accompagnare gli studenti americani, per l’Università di Palermo, è stato il dr. Roberto Massenti che quest’anno sostituisce il dr. Riccardo Lo Bianco.

Ovviamente Agriblea ha accettato con molto piacere la visita di studio del gruppo di studenti americani, soprattutto per fare conoscere dal vivo il vero prodotto 100% made in Italy, i metodi di produzione biologica utilizzati in campo aperto, i processi di qualità e di igiene adottati per la trasformazione del pomodoro, le scelte ecologiche e ad impatto zero riguardo i materiali utilizzati per il packaging 100% compostabile.

Inoltre, Agriblea ha fatto da apripista, nel pubblicizzare assieme ai propri prodotti anche il territorio di riferimento, a voler sottolineare che i prodotti siciliani sono buoni e genuini perché nascono in una terra splendida e baciata dal sole.



A causa delle condizioni climatiche primaverili incostanti, gli studenti americani non hanno potuto godersi la distesa della collina vestita di rosso dei pomodori stesi ad essiccare al sole.

Ma hanno potuto visitare i campi di produzione biologica, vedere i metodi utilizzati, l’attenzione posta alla salvaguardia dell’ambiente, l’uso attento dell’acqua di irrigazione.

Inoltre, hanno potuto visitare lo stabilimento di produzione, il reparto confezionamento e gli uffici.

Un meraviglioso “Oh my God” di stupore alla vista delle celle frigo dove è stipato il pomodoro secco in attesa di essere commercializzato.



Gli studenti, per la gran parte della facoltà di scienze di tecnologia alimentare, sono stati attenti osservatori ed entusiasti assaggiatori delle prelibatezze dell’azienda.

Alla piccola degustazione organizzata per loro, oltre ai prodotti aziendali è stata fatta assaggiare loro una chicca: un bocconcino di pane con ciliegino secco creato dal panificio ispicese “Immacolata” di Nino Fronterrè.

Presente alla visita di studio anche la collega giornalista Vania Scarso, inviata del Corriere Elorino che ha intervistato i due professori responsabili della visita di studio.

Il dr. Charles A. Sims, dell’Università della Florida (USA) ha espresso la sua personale soddisfazione per l’accoglienza che ogni hanno ricevono; “Agriblea – ha detto – rappresenta una eccellenza importante del vero e genuino made in Italy da fare visitare ai nostri studenti; si per l’unicum delle sue produzioni sia per l’alta qualità raggiunta nel sistema di produzione”.

Inutile aggiungere che il prossimo anno saremo scelti nuovamente.