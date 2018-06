Yacht, ha lasciato Siracusa il Martha Ann. Costa 600 mila euro a settimana

Siracusa - Il Marta Ann, la lussuosa imbarcazione di 70 metri presa a noleggio da alcuni miliardari americani che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in giro per il Mediterraneo, ha lasciato Siracusa.

Battente bandiera delle Isole Cayman, a bordo, oltre alle 22 persone dell’equipaggio, possono essere ospitate fino a 12 ospiti. L’imbarcazione è lunga 70 metri, larga quasi 13 ed è stata costruita in Germania.

I broker italiani di "Silver Star Yachting" lo affittano alla "modica" cifra di 600 mila euro alla settimana. Costruito nei cantieri tedeschi Lurssen nel 2008, dispone di 4 ampie cabine del ponte inferiore, tutte con letti king-size, e una enorme master suite di circa 130 metri quadrati, posizionata sul ponte principale. La cabina vip è sul ponte di coperta e a poppa c'è un salone a tutto baglio. Bar con tv a schermo piatto, palestra, vasca idromassaggio sulla piattaforma superiore. Non manca la piscina con bar integrato. Completano la dotazione un tender Nautica di 13,41 metri, un tender Royal Denship "limousine" di 7,9 con aria condizionata da 12 posti, un tender Nautica di 7,9 metri, 2 moto d'acqua, 2 Jet Ski, 2 Seabobs, 2 kayak per 2 persone, un trimarano a vela, un isola galleggiante, un piscina galleggiante, giochi d'acqua assortiti e rimorchiabili, attrezzatura per lo snorkeling, per la pesca estensiva, wake board, kneeboard, sci d'acqua, 6 set per immersioni subacquee con compressori. Sugli attuali affittuari c'è il massimo riserbo.