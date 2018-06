Il bosco incantato: progetto della scuola dell'infanzia di Roccazzo

Chiaramonte Gulfi - Un progetto con finalità educative per insegnare ai bambini, sin dalla più tenera età, a rispettare la natura e in particolare il bosco. Si è svolto ieri sera a Roccazzo, presso la Scuola dell’Infanzia, uno spettacolo ideato dalle maestre Licia Incardona, Paola Rosso, Concetta Gulino, Cettina Ciancio e sviluppato dalla maestra Rosalba Chillemi, in collaborazione con la maestra Salvina Gravina e il dj Mario Molè, dal titolo “Il bosco incantato”, avente come tema principale il terribile incendio che si è verificato l’anno scorso il 30 giugno a Chiaramonte e che ha portato alla devastazione di gran parte della Pineta.

In chiave metaforica, i bambini hanno eseguito balletti, poesie e canti che hanno voluto rappresentare la nascita del bosco fino all’ incendio del 30 giugno. Dopo la morte, però, avviene la rinascita e la speranza, dunque, di una nuova vita. Il progetto si è chiuso con i saluti sulle note della canzone Chiaramonte (di Lucifora e Castello).

In tutto, hanno partecipato circa 40 bambini.

Lo spettacolo si è avvalso della collaborazione della maestra Un ringraziamento, inoltre, anche al Dirigente scolastico, il preside Giovanni Giaquinta e a tutti i collaboratori scolastici.