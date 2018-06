Catania, annegata una donna alla plaia, in corso salvataggio di 3 persone

Catania - E' morta annegata una donna alla Plaia di Catania e sono tutt'ora in corso le operazioni in mare per soccorrere altre tre persone in difficoltà a causa del forte vento che soffia nella zona.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania con un elicottero, mentre in mare è in azione il nucleo sommozzatori con il supporto di una squadra da terra. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso del 118, ma purtroppo i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori per tentare di salvare la donna sono stati vani.

Secondo le primissime informazioni sarebbe deceduta una ragazza di colore ma non si hanno al momento informazioni precise sulla sua nazionalità.