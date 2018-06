Modica: un serpente in casa, panico in c/da Quartarella

Modica - Un serpente in casa. Un incubo per un'anziana signora residente in contrada Quartarella che, aprendo la porta dello sgabuzzino si è ritrovata in casa un serpente lungo circa 50 cm. Presa dal panico, ha chiuso la stanzetta ed è corsa subito a chiedere aiuto. Dopo alcune telefonate ha deciso di chiamare la polizia locale che hanno contattato un appassionato di rettili. Dopo qualche ricerca, finalmente l'animale è stato catturato e la signora è potuta rientrare in casa.