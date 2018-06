Ryanair cancella il volo, atleti disabili costretti al pullman

Palermo - Dovevano partire con un regolare volo Palermo-Treviso per partecipare ai campionati italiani parolimpici di tennis da tavolo ma 7 atleti disabili della ASD Radiosa, detentrice del titolo nazionale da due anni, sono stati costretti a raggiungere il Veneto in pullman, 22 ore di viaggio, per non perdere le gare. Ennesimo disguido comunicato con appena due giorni d'anticipo da parte della compagnia low cost Ryanair: tramite mail, infatti, ha comunicato la cancellazione del volo appena due giorni prima della partenza. Nel volo successivo non c'era posto e quindi ai 7 atleti disabili non è rimasto altro da fare che raggiungere Treviso in pullman.

Altri quattro atleti in carrozzella invece si sono imbarcati stamani nei voli Ryanair per Bergamo e Verona mentre altri due sportivi disabili sono stati costretti a rinunciare ai campionati perché non hanno potuto sostenere i costi aggiuntivi dei voli. Da notare che gli atleti avevano prenotato il volo per Treviso lo scorso gennaio chiedendo anche l'assistenza e gli accompagnatori.