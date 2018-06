Modica, premiata la campionessa italiana Olivia Bruni

Modica - Si è tenuta nella stanza del Sindaco di Modica, a Palazzo San Domenico, la cerimonia di consegna di una targa di riconoscimento alla ginnasta modicana Olivia Bruni, per i meriti sportivi conseguiti durante il campionato nazionale Endas.

Ecco le motivazioni del riconoscimento lette dal Sindaco Ignazio Abbate: "A Olivia Bruni, campionessa italiana di ginnastica artistica Endas 2018, esempio di passione e tenacia e motivo di grande orgoglio per tutta la città di Modica”. Olivia il 2 giugno a Erice, a pochi giorni dal suo settimo compleanno, ha conquistato il gradino più alto del podio con 34,95 punti, diventando la nuova campionessa italiana pulcine del campionato Endas B2 di ginnastica artistica.

All'incontro con il primo cittadino stamattina anche le istruttrici dell'ASD Motyka, Maria Stella Vittorio e Laura Melilli, in compagnia di tutto lo staff, Arianna Melilli e Cristina Melilli, e della Presidente Maria Giannì che ha conferito alla piccola ginnasta una medaglia di riconoscimento. In un clima festoso, il primo cittadino si è complimentato a nome di tutta l'Amministrazione Comunale con l'Associazione Sportiva Motyka per aver portato grande orgoglio alla città di Modica, e ha scherzato e riso insieme alla piccola ginnasta, augurandole una lunga carriera ricca di soddisfazioni.