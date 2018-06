Ragusa, torna Birrocco

Ragusa - Piu’ di 120 birre artigianali differenti, ben dodici birrifici, 6 dei quali provenienti da fuori Sicilia e in totale sei giorni di eventi e spettacoli. Sono i primi numeri della quinta edizione di “Birrocco” il festival dedicato alle “bionde”, ma anche alle “scure” che torna nel centro storico di Ragusa dal 7 al 9 settembre prossimi anche se vi sarà un’anteprima a Marina di Ragusa dal 17 al 19 agosto in piazza Belvedere al porto turistico. Un’occasione per scoprire la bontà di produzioni che sono sempre più di qualità e che esaltano il territorio raccontando attraverso ingredienti selezionali che connotano le varie birre artigianali. “Birrocco” torna con il suo format che ha già ottenuto grande successo e la partecipazione complessiva di più di 50 mila persone nella scorsa edizione (comprese le date di anteprima). L’iniziativa è promossa dall’associazione Ideology ed è curata dal direttore artistico Davide Savastà e si pone la finalità di coniugare l’esaltazione della birra artigianale alla valorizzazione dei monumenti barocchi. Al Comune di Ragusa si è svolta la conferenza stampa di presentazione alla presenza del vicesindaco Massimo Iannucci che ha ricordato il sostegno offerto dall’Amministrazione comunale rispetto ad un’iniziativa che colora e valorizza la stagione estiva. “Torna anche l’anteprima a Marina di Ragusa - ha detto Iannucci che è anche l’assessore agli spettacoli - perché già lo scorso anno abbiamo verificato che funziona questa formula doppia. L’anteprima serve a lanciare la manifestazione di Ragusa ma anche ad allietare i villeggianti e coinvolgere i turisti. Ma naturalmente guardiamo poi alla manifestazione principale a settembre con il riconfermato obiettivo di valorizzare il centro storico di Ragusa superiore, con il pieno coinvolgimento di via Roma, del ponte Nuovo e di piazza Libertà. Tra l’altro oltre alla possibilità di degustare birre artigianali buonissime è possibile partecipare ai laboratori sensoriali del gusto e assistere a concerti e spettacoli di grande qualità”. E sull’obiettivo di coinvolgere i turisti in modo sempre più crescente, Birrocco quest’anno guarda anche alla vicina isola di Malta alla luce della nuova tratta aerea che collega la Sicilia all'isola dei Cavalieri. “Vogliamo portare anche i giovani maltesi a scoprire la nostra Ragusa e a partecipare a Birrocco - ha spiegato l’organizzatore Davide Savasta - Abbiamo programmato una serie di eventi molto appetibili e avremo la presenza di artisti di richiamo per dei concerti da non perdere. E poi ci sono loro, le birre artigianali, protagoniste assolute di Birrocco grazie alla presenza di importanti birrifici, sia siciliani che italiani, selezionati dagli esperti birrai che curano i nostri laboratori del gusto. Insomma prima a Marina di Ragusa e poi a Ragusa avremo modo di affascinare e coinvolgere il pubblico che potrà partecipare ai numerosi concerti con l’esibizione di artisti e band che proporranno generi musicali diversi, riuscendo così a colpire il target sia dei giovani che delle famiglie”. Per maggiori informazioni è possibile ottenere sul sito www.birrocco.it e sui canali social.