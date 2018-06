Street Food&Street Music in the Garden: evento I Love Ragusa

Ragusa – Si svolgerà mercoledì 13 giugno a partire dalle ore 19.00 il primo evento targato I Love Ragusa, denominato “Streett Food&Street Music in the Garden”, realizzato grazie alla preziosa collaborazione del ristorante Cenobio e dell’Antico Convento di Ibla, con la partecipazione della Tinto Brass Street Band. Street Food & Street Music in the Garden è un evento che unisce musica da strada alla maniera di New Orleans ad un esclusivo aperitivo che si svolgerà nella splendida e suggestiva location dell’Antico Convento, all’interno dei Giardini Comunali di Ragusa Ibla.

Mentre potrete degustare le prelibatezze preparate dal Ristorante Cenobio, la Tinto Brass Street Band allieterà la serata con una performance che saprà stupirvi e divertirvi. Questa formula, pensata e ideata dalla responsabile di I Love Ragusa, Marika Cannizzo, ha un duplice scopo: far divertire gli avventori e valorizzare le eccellenze gastronomiche della nostra terra.

Tutti coloro che parteciperanno all’aperitivo potranno godersi una serata esclusiva, perfetta per chi non vuole rinunciare ad un meraviglioso aperitivo in una location unica e alla musica “da strada” della celeberrima band ragusana.

Prezzo ingresso comprensivo di aperitivo e concerto: euro 30.

Tickets & Info: I love Ragusa, Chiasso di Marco n, 1 (a lato di piazza Gian Battista Hodierna).