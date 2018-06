Apre a Noto il salone #Art and Science by ToniPellegrino

Noto - Un nuovo tassello si aggiunge alla crescita di #Art and Science by Toni Pellegrino, marchio dedicato alla bellezza dei capelli fondato dall’hairstylist siciliano Toni Pellegrino.

Dopo il salone pilota inaugurato a Bari, a settembre dello scorso anno, un nuovo atelier di bellezza apre i battenti a Noto (Sr) grazie all’impegno di Salvo Peluso.

Ispicese, classe 1985, Peluso ha mosso i primi passi nel campo dell’hairstyle diciassette anni fa, entrando giovanissimo nel team di Toni Pellegrino.

Da allora è sempre stato al suo fianco sia in salone – a Ispica prima, a Modica e Catania poi - che nel backstage di importanti appuntamenti della moda.

Peluso ha in curriculum il lavoro dietro le quinte di diverse edizioni della London Fashion Week e della Milano Fashion Week. Tra le firme che lo hanno visto impegnato nel proprio backstage: Belstaff, Roksanda, Mario Dice, Capucci, Swedish School of Textiles, Jay Briggs, Le Photographe.

Negli ultimi anni, alle attività in salone e nel mondo della moda, Salvo Peluso ha aggiunto l’esperienza come formatore per il gruppo The Best Club by Wella diretto da Pellegrino.

“Vedere uscire dal nido uno dei miei ragazzi – commenta Toni Pellegrino - è un’emozione incredibile. Rappresenta la concretizzazione di tanti anni di lavoro, e regala la soddisfazione di vedere la continuità e l’espansione dell’impegno reciproco. La famiglia #Art and Science cresce grazie a un ambasciatore che conosce perfettamente valori e tecniche del marchio.

Auguro a Salvo di vivere questa nuova avventura come titolare di salone con la stessa tenacia, e il grande senso di responsabilità, che ha dimostrato in tutti questi anni da collaboratore.”

“Sono a un passo dalla realizzazione del mio sogno – gli fa eco Salvo Peluso – e sono molto felice. Noto è una città splendida che mi ha accolto con grande attenzione e grande calore. Sono orgoglioso di poter dare un mio personale contributo in termini di bellezza a una città che brilla, a livello internazionale, per arte, accoglienza e, appunto, bellezza.

Le porte del salone, che ha sede in via Gaetano Salvemini 114, saranno aperte lunedì 11 giugno alle 20 per un brindisi inaugurale al quale sarà presente Toni Pellegrino. L’aperitivo sarà curato da Anche gli angeli, eccellenza food del territorio netino, e non solo.

Da martedì 12 sarà possibile provare tutti i servizi del marchio nei seguenti giorni orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 19.

Per conoscere Salvo Peluso e il suo team tramite social

Facebook: @salvopelusoartandsciencebytonipellegrino

Instagram: @pelusosalvo89