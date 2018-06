MyGiffoni, vince il cortometraggio dello sciclitano Angelo Piccione

Salermo - Il Cortometraggio Specchio, realizzato da alcuni alunni delle classi 3^A, 3^B, 3^C, 4^A e 4^C del Liceo Artistico dell’Istituto I.S. “Galilei-Campailla” di Modica ed avente la Regia del giovane Angelo Piccione, ha vinto il prestigioso Premio AUDIENCE AWARD 2018, assegnato dal pubblico on line.

Si è concluso, infatti, il MyGiffoni, Concorso nazionale organizzato da Giffoni Experience e riservato agli studenti dai 6 ai 20 anni, agli istituti scolastici e alle associazioni. Il contest ha visto la partecipazione di circa 100 giovani videomaker che hanno iscritto il proprio cortometraggio alla competizione, di questi, solamente Sei sono stati selezionati per essere presentati durante la 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio 2018 a Giffoni Valle Piana.

I giovani Videomaker hanno appreso, infatti, con grande entusiasmo e gioia la notizia ufficiale della vittoria da parte della Direzione del Giffoni Film Festival. Un importante risultato raggiunto dai giovani dello Staff del cortometraggio “SPECCHIO”, conquistato grazie al corale sostegno di tantissime persone che, con un passaparola coinvolgente, ha raggiunto1306 Like, doppiando il secondo cortometraggio in competizione. Una straordinaria gara di solidarietà a sostegno del Cortometraggio “Specchio”, ispirato all’omonima poesia di Salvatore Quasimodo, che ha commosso i promotori della iniziativa. I giovani hanno ideato una storia composta da due vicende parallele ma con un unico obiettivo: l’attaccamento alla vita nonostante le avversità.

Parallelamente, infatti, il cortometraggio narra la storia di un soldato che aspira a ritornare presso la propria casa e potere riabbracciare la sua amata e, contemporaneamente, la storia di un ammalato che scappa dall’ospedale per ritornare sui luoghi d’infanzia e potersi tuffare nelle calde acque del mare.

Specchio, già Primo Premio assoluto nella sezione Adotta una Poesia di Salvatore Quasimodo al Festival Versi di Luce 2018, concorso internazionale ideato ed organizzato da Nausica Zocco e Tiziana Spadaro Stornello in collaborazione con l’associazione Officina Kreativa e tenutosi a Modica il 21/24 marzo scorso ha dato l’opportunità è l’occasione ai giovani videomaker delLiceo Artistico di Modica di cimentarsi e riflettere su temi importanti realizzando, attraverso il linguaggio cinematografico, il tema dell’attaccamento alla vita, insito nella poesia quasimodiana;

Il Cortometraggio Specchio e le altre opere saranno premiate durante l’edizione del Giffoni Film Festival Festival 2018: un ulteriore e prestigioso riconoscimento per i giovanissimi che si sono misurati, magari per la prima volta, con l’affascinante mondo del cinema. Le copie degli short-film, inoltre, entreranno a far parte della video library di Giffoni Experience e saranno promossi sui canali social ufficiali.

Fervono, inoltre, i preparativi per la delegazione che si recherà a Giffoni dei ragazzi Vincitori del Premio Audience Award formata dal giovane regista Angelo Piccione, da Carmelo Garofalo, attore protagonista, Giulia Paolino, voce fuori campo, da Erica Cicero, attrice protagonista, Marika Diquattro, Make up, Antonio Ricca, attore protagonista e Michele Terranova, attore co-protagonista, accompagnati dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico dell’Istituto “Galilei-Gampailla” di Modica Prof. Sergio Carrubba e dalle docenti Prof.ssa Rosalinda Di Benedetto e Prof.ssa Lucia Cartia, referenti del progetto.

I giovani vincitori e tutti i partecipanti dello staff di Specchio dedicano questa vittoria a tutto il numeroso gruppo di amici, conoscenti, insegnanti e giovani, anche di altri istituti scolastici, che li hanno sostenuti ed incoraggiati in questa gara.

Lo staff del Cortometraggio SPECCHIO è composto da :

Director: Angelo Piccione

Editing: Angelo Piccione

1st Assist. Director: Marica Diquattro

2nd Assist. Director: Erica Cicero

Writer: Marica Diquattro

POST AUDIO

Post Audio: Kevin MacLeod

Voice Over: Giulia Paolino

Audio Mix: Angelo Piccione

CAST

Soldier1: Antonio Ricca

Soldier2:Michele Terranova

Wife: Erica Cicero

Patient: Carmelo Garofalo

CREW

D.o.p.: Giuseppe Voi

Camera : Angelo Piccione

Boom Operator: Salvatore Ingarao, Stefano Muccio

Make up: Erica Cicero, Marica Diquattro