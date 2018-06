Malpensa, cancellato volo delle 18.10 per Comiso, passeggeri bloccati

Milano - Brutta avventura per i passeggeri del volo Ryanair Milano Malpensa-Comiso, volo che sarebbe dovuto decollare alle 18.10 di oggi dall'aeroporto milanese e arrivare allo scalo casmeneo stasera intorno alle 20. I passeggeri sono rimasti bloccati al gate per tre ore, senza informazioni e senza nemmeno ricevere il voucher per la cena. Prima, i passeggeri sono stati fatti salire sul bus navetta per andare sull'areo. Successivamente, sono dovuti scendere e tornare al gate: è stato detto loro, infatti, che c'era un guasto alla strumentazione dell'aereo ma che sarebbe stata riparata immediatamente.

Viene comunicato un nuovo orario di partenza: le 20. Alle 20.10, però, la partenza viene nuovamente slittata, stavolta per le ore 21. Alle 21, però, il volo viene definitivamente cancellato. Durante questo arco temporale, ai passeggeri non è stata data nessuna informazione e nessuna assistenza. Ma oltre il danno, la beffa: il prossimo volo Ryanair per Milano disponibile è lunedì mattina, in quanto sia domani che domenica, i voli sono tutti esauriti dallo scalo milanese, da Bergamo Orio al Serio, da Torino e da Bologna.