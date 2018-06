Santa Croce: nascondeva droga in casa, arrestato tunisino

Santa Croce Camerina - I carabinieri hanno scoperto a Santa Croce Camerina, nel corso di un servizio di controllo, un tunisino di 22 anni, Aleddine Adballah, già gravato da precedenti specifici, che nascondeva droga nel suo appartamento.

In particolare, l'uomo aveva in casa oltre 105 grammi di Hashish, tra cui un panetto e diverse stecche già suddivise in dosi e pronte alla vendita. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, su disposizione del PM della Procura di Ragusa, Dottor Riccio.