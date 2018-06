Modica alta, tensione a un seggio per disabile escluso dal voto

Modica - E' dovuta intervenire la Polizia in un seggio di Modica Alta per sedare gli animi stamani. Il presidente di seggio aveva infatti ritenuto che un ragazzo disabile non potesse esprimere il poprio voto per mancata idoneità del certificato elettorale. Il giovane è figlio di un candidato al consiglio comunale. Dopo le vibrate proteste del genitore, e l'intervento degli agenti del Commissariato di Modica, il ragazzo ha potuto esprimere il proprio diritto al voto.