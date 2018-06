E a Modica nacque DomusSbirciò

Modica - Architetture di idendità presenta Domussbirciò, una casa situata nel centro storico di Modica, a pochi passi da Corso Umberto, la via principale della città. Domussbirciò è un gesto di omaggio a una città unica per la sua misurata e innata eleganza e il cui potente legame viene da lontano.

La casa è stata oggetto di un completo restauro conservativo, sia all’esterno che all’interno, con l’ottica di mantenerne l’anima originaria e recupere gli spazi che il tempo aveva nascosto come, per esempio, la grotta-cisterna nei locali adiacenti al patio. Pietra di Modica, pietra pece, tinte naturali, sono stati oggetto di una lavoro sapiente realizzato esclusivamente da artigiani locali che hanno condiviso il progetto e che nel tempo si sono trasformati in amici. Un contenitore semplice e pieno di luce che ha accolto al suo interno oggetti di arredo che per il loro design, semplice ed elegante, hanno trovato collocazione naturale nei diversi spazi della casa. Completano la casa oggetti che appartengono alla nostra storia familiare e ai nostri lunghi soggiorni in alcuni paesi del Sud e Centro America.s

Nella fase di ristrutturazione e arredo si è fatta grande attenzione all’utilizzo di elementi naturali in linea con la sensibilità alle problematiche di sotenibilità dei proprietari. Un valore aggiunto è stata l’ideazione e il coordinamento dell’ Ing Giancarlo Leone, giovane i professionista di talento

Perché Domussbirciò? Perchè l’architettura e la conformazione della casa induce a sbirciare nelle diverse angolature e vie di fuga per captare Modica nei suoi scorci ed elementi minori. Il tutto immerso in una luce avvolgente, la luce della Sicilia e in particolare del suo sud-est. Benvenuti!!

Dentro

Domussbirciò dispone di 2 suites con letti matrimoniali e bagni completi. Una prima camera dipone di un letto “green” che crea un atmosfera avvolgente e intima. Grazie al recupero delle cementine e agli alti soffitti la camera ha un atmosfera calda e riservata. Un ampia cabina armadio completa l’ambiente. La seconda suite è caratterizzata da un grande letto in muratura che è allo stesso tempo uno spazio di riposo e relax. La cucina moderna rompe gli schemi classici della casa proiettandosi nella grande terrazza che permette di godere del sole e del silenzio del vicolo

Completa l’interno un piccolo studio e area relax dove poter lavorare, leggre, guardare un film.

Fuori

L’esterno della casa ha comportato un lungo lavoro di ristrutturazione e rimodulazione degli spazi. Rispetto all’impianto originale è stato creato un grande ambiente comunicante che comprende il pozzo, il patio e la sala relax. All’interno della sala troviamo la grotta-cantina che da un fascino particolare a tutto l’ambiente. Tutti gli spazi permettono di essere vissuti nei diversi periodi dell’anno regalandosi tempo per meditare, fare yoga e godere dei profumi delle piante.

Info

Mail: domusbircio@gmail.com