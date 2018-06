I bambini invisibili di Marina di Acate in uno spettacolo teatrale

Ragusa - Da bambini ‘’invisibili’’ ad attori. Si riderà e ci si commuoverà con “Pinocchio nel paese dei farlocchi”, un breve spettacolo che vede sul palco i bambini, figli di immigrati, delle famiglie di agricoltori di Marina di Acate. Lo spettacolo è frutto di un percorso portato avanti per il secondo anno consecutivo dalla Caritas e dall'Ufficio Migrantes della Diocesi di Ragusa che hanno organiz-zato un laboratorio teatrale.

I ragazzi che hanno partecipato al percorso sono 20 e rappresentano una piccola parte dei circa 200 minori censiti dal Presidio Caritas di Marina di Acate e vivono da invisi-bili sul nostro territorio. Molti di loro non frequentano la scuola, non hanno spazi di condivisione con i coetanei, lavorano come baby sitter all’interno o all’esterno della propria famiglia mentre gli adulti si trovano nelle serre.

Alcune volte si recano essi stessi sui campi per lavorare. Tutti, in defini-tiva, sono privati della possibilità di vivere pienamente la propria infanzia o adolescenza.

Il testo portato in scena è stato scritto da Fabio Guastella e Silvia Leggio per la regia di Fabio Guastella. Lo spettacolo andrà in scena domani al Teatro don Bosco di Ragusa alle ore 19.30 e mercoledì 13 giugno al teatro Golden Hall di Vittoria alle ore 19.30.

Per la Diocesi è molto importante che questi bambini possano ricevere un applauso dalla cittadinanza e che vedano riconosciuta la loro presenza sul territorio.