Pozzallo - Nelle giornate del 29 - 30 giugno e 1 luglio, nella Sicilia Sud-Orientale, presso la Villa Barone Alfieri in C.da Recupero Pozzallo, si svolgerà il Primo Congresso di Studi di ELIEA - Istituto Italiano di Ricerca e Studi Criminologico-Forensi, dal titolo “Criminologia, Mass Media e Processo Penale”. Un evento unico nel suo genere e sul territorio siciliano che vede la partecipazione di docenti del mondo accademico italiano ed europeo, autorevoli rappresentanti delle istituzioni ed illustri esponenti dell’avvocatura e del settore psico-criminologico forense.

Il Congresso, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa (verranno rilasciati n. 9 crediti in materia di formazione professionale continua) e dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia (n. 11 crediti formativi) vedrà la partecipazione in qualità di Relatore dell’Avvocato Nicodemo Gentile, noto penalista cassazionista, impegnato in diversi casi di cronaca nera come i processi per gli omicidi di Meredith Kercher, Melania Rea, Sarah Scazzi, Roberta Ragusa e la coppia di fidanzati, Teresa e Trifone.

I temi trattati nel corso del Congresso saranno di grande rilievo per tutti i professionisti che operano nell’ambito delle Scienze-Forensi: verranno affrontati argomenti quali le Tecniche Investigative ed il Sopralluogo sulla Scena del Crimine, la Psicopatologia Forense, il Sistema Penale, la Narrazione del Crimine attraverso i Mass Media, la Sociologia, il Giornalismo Investigativo ed infine il tema riguardante la Grafologia Criminalistica.

L’evento si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una chiave di lettura multidisciplinare per decifrare la complessità dei fenomeni violenti e criminali.