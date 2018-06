A extravolume le Confraternite di Vittoria

Ragusa - Manca ormai poco a una delle manifestazioni più attese dell'anno nella nostra provincia e non solo...

Torna A Tutto Volume con i suoi meravigliosi appuntamenti sui libri e con i libri, e torna Extra-Volume, la finestra aperta agli eventi di autori ed editori locali all'interno del programma ufficiale.

Anche quest'anno la casa editrice Baglieri sarà presente con un doppio appuntamento:

Sabato 16 giugno, alle 10.30, presso Libreria Nasinsu, presenteremo il nostro ultimo libro per bambini, firmato Annalisa Di Gennaro: Mollichina e altre storie. Un momento dedicato alla lettura animata e ludica in compagnia dell'autrice e delle sue figlie.

Aperto a tutti i bambini dai 4 ai 6 anni. Laboratorio con materiali di riciclo incluso. Per info e prenotazioni telefonare ai recapiti della libreria Nasinsu.

Domenica 17, alle ore 17.00, presso la chiesa di Santa Teresa a Ragusa Ibla, presenteremo uno degli ultimi editi sulla saggistica locale: Giovanni Leggio e la pittura del carretto stile Vittoria di Santino Leggio.

Un tuffo nel mondo della tradizione, della storia dell'artigianato locale e dell'arte senza tempo.

Relatore d'eccezione il prof. Alfredo Campo.