Il Molino Soprano di Chiaramonte su Rete 4. VIDEO

Chiaramonte Gulfi - E' andata in onda sabato mattina su Rete 4 una puntata di "Parole di pollice verde", il programma sulle eccellenze italiane condotto da Luca Sardella. All'interno della puntata, un servizio dedicato al Molino Soprano, il celebre mulino alimentato ad acqua con vera macina a pietra situato in contrada Cifali, a Chiaramonte Gulfi. Francesco Distefano e la Figlia Vanessa, sono da generazioni mugnai (il mulino è datato 1822 e il padre di Francesco lo acquistò nel 1950). Era detto "soprano" perchè vi era l'abitudine che il primo mulino ad attingere acqua alla sorgente venisse denominato, appunto, "soprano". La semola prodotta dal Molino Soprano, essendo ancora un mulino con macina a pietra, permette di avere un prodotto più grezzo, un integrale non ricomposto, meno lavorato, in quanto tutte le componenti del grano non vengono separate come accade nell'industria.

Il video dell'intera puntata. Il servizio dedicato al Molino Soprano si trova al minuto 00.30

http://www.video.mediaset.it/video/parola_di_pollice_verde/full/puntata-del-9-giugno_851201.html