A Sambuca sindaco Pd rieletto con l'80%

SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO), 11 GIU Nel momento di crisi politica più acuta del centrosinistra c'è un candidato del Pd che viene rieletto nel suo paese con una percentuale record: oltre l'80%. A Sambuca di Sicilia, il paese che nel 2016 ha conquistato il titolo di Borgo dei Borghi, il sindaco uscente Leo Ciaccio, è stato infatti riconfermato a furor di popolo ottenendo un consenso bulgaro. La lista civica "Sambuca prima di tutto", guidata da Ciaccio, ha superato addirittura il 92% dei voti, mentre l'altra lista civica, comunque vicina al sindaco uscente, non ha raggiunto l'8%. Il "rivale" di Ciaccio, Michele Gigliotta, non è riuscito nemmeno a entrare in consiglio comunale non avendo superato il quorum del 20% dei votanti.