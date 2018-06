Vittoria: ubriaco, al volante, tenta di investire la polizia

Vittoria - E' successo sabato scorso, a Vittoria, durante il primo pomeriggio. In via Incardona, nei pressi dell’ingresso del mercato ortofrutticolo, la polizia ha notato un’autovettura che procedeva a zig-zag, urtando ripetutamente i muretti di recinzione lungo la via. Al conducente è stato intimato l'alt ma questi non si fermava e così è iniziato un vero e proprio inseguimento.

L'uomo ha percorso via Incardona contromano rischiando di impattare con i veicoli che procedevano in senso contrario, che erano costretti a fermarsi per evitare l’impatto. Inoltre il fuggitivo, nei pressi di un rifornimento di carburante, impattava con la parte anteriore destra di un autoarticolato che lo precedeva nella marcia, nel tentativo di superarlo a destra. Dopo l’impatto continuava la marcia in direzione contrada Pozzo Ribaudo e giunto all’incrocio con la sp nr. 97 dove insiste una rotatoria, iniziava a fare dei giri all’interno della rotatoria e successivamente imboccava la s.p. 97.

Dopo alcune centinaia metri l’auto si fermava, ma non appena uno degli agenti scendeva dall’autovettura di servizio e si avvicinava all’auto intimando al conducente di scendere, quest’ultimo improvvisamente ripartiva tentando di investire il poliziotto. Buttatosi a terra per evitare l'auto, si è procurato delle lesioni, per fortuna non gravi.

Poi, il fuggitivo ha abbandonato l’auto tentando di proseguire la fuga a piedi, ma qui è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Si tratta di Vincenzo Burrazzese Corcoraci. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestato, che si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica, dovrà rispondere anche del reato di guida sotto l’influenza di alcool.