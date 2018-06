Grazie, Iliad!

Probabilmente avrete visto la pubblicità in tv o su internet: è arrivata Iliad, la nuova compagnia telefonica francese che promette tariffe a prezzi stracciati: 5,99€ al mese con 30GB, chiamate e messaggi illimitati. L’offerta shock promossa da Xavier Niel sembra una manna dal cielo per tutti coloro che vengono vessati quotidianamente dalle grandi compagnie telefoniche. E diciamocelo: ultimamente, le compagnie si sono limitate a fare offerte pidocchiose, pur essendoci un rialzo di 0.99 centesimi per tutti.



L’offerta è riservata al primo milione di utenti che sottoscriverà un contratto Iliad, giusto per iniziare con uno zoccolo duro di clienti.

Oltre al costo dell’offerta, bisogna aggiungere 9,99€ per l’attivazione della sim. La sim non pregiudica il cambiamento di numero telefonico, e può essere acquistata online. Per attenersi alla legge Pisanu in ambito antiterroristico, bisogna registrare un breve video di assenso prima di ricevere la Sim, in modo tale da essere riconosciuti. Oltre alla via online si può comprare self-service in uno dei simbox presenti sul territorio. Ad oggi i distributori sono circa una quarantina (la lista è presente sul sito Iliad), oppure ci si può recare direttamente nello store. Al momento sono solo 3: Milano Roma e Catania.



Per quanto riguarda l’estero si hanno chiamate illimitate verso i fissi di 65 paesi e verso i mobili del Nord America, mentre il traffico internet è limitato a soli 2GB al mese. Finito il traffico disponibile, la tariffa ammonta a 7,32€ a gigabyte. Chiaramente i 2 GB per l’estero non rientrano nei 30GB complessivi.

Il pagamento dell’abbonamento mensile può essere effettuato tramite carta di credito, conto corrente o tramite la classica ricarica telefonica. Per mensile si intendono 30 giorni.



C'è chi si chiede quanto sia efficace la copertura del servizio. Iliad ha acquistato parte delle vecchie antenne dismesse dopo la fusione Wind-Tre e si appresta ad installarne altre. Nei centri dove il segnale è assente dice di appoggiarsi alla rete Wind. La mappa presente sul sito mostra chiari segni di ottimismo con una copertura capillare su tutta la penisola. Nella copertura 4G non si può negare un ritardo in termini di segnale rispetto a Vodafone e Tim, ma visto il prezzo dell’offerta bisogna pur scendere a compromessi.

Anche se Iliad possa suscitare dubbi e perplessità, l’inserimento in maniera cosi agguerrita nel mercato può portare le altre compagnie a rivedere i prezzi delle offerte, come pare stia già facendo Vodafone. È un gran vantaggio, forse l’unico, che riguarda noi utenti.



Per ora, le offerte di Tim, Vodafone e Wind (operatore Wind 3) hanno durata limitata e sono le tipiche "offerte segrete". Sono valide per gli utenti Iliad, solo per qualche giorno (anche se gli operatori tendono a estendere più volte la scadenza, per ora fino al 19 giugno); non sono disponibili sui siti degli operatori ma sono attivabili solo in alcuni negozi rivenditori, fisici, che partecipano all'iniziativa. Bisogna andarci quindi con una sim dotata di numero Iliad e chiedere l'offerta specifica, con la portabilità del numero. Alcune offerte sono disponibili anche per utenti di altri operatori (di solito virtuali).

Per esempio Vodafone ha Special Minuti 30 GB (tanti quanto quelli di Iliad), più mille minuti (con Iliad sono infiniti), a 10 euro al mese (5,99 euro per Iliad, che inoltre ha pure sms infiniti). L'offerta è disponibile anche per utenti di operatori virtuali.

Per Tim c'è, solo per gli utenti Iliad, IperGo: minuti e sms ilimitati, 30 GB a 7 euro al mese (inclusi Lo Sai e Chiama Ora, una scelta analoga a quella fatta da Iliad e in contro tendenza rispetto alle ultime mosse degli operatori, che tendono ormai a far pagare a parte questi servizi). La sim costa 25 euro con 20 euro di credito (Iliad ha un costo di attivazione di 9,99 euro). Tim, come anche Vodafone, ha altre offerte segrete rivolte a utenti di alcuni operatori specifici, Iliad compreso. Ma sono più care. Come la ormai storica Ten Go 30 GB (minuti illimitati, 32,6 GB) a 10,82 euro al mese (10 nel primo). IperGo è davvero uno sforzo di ribasso inusuale per Tim.

Per Wind ci sono invece offerte rivolte a ex clienti suoi o di 3 Italia (inclusi quindi quelli passati ora a Iliad. Come Wind All Inclusive Special 7 con 1000 minuti, 500 sms e 30 GB offerti a 7 euro al mese (con costo di attivazione di 10 euro).

Insomma, tutto sommato, possiamo dire: grazie Iliad, perchè quantomeno ha smosso un po' le acque torbide del mercato tariffario della telefonia. E a noi questo non dispiace affatto.