Lavori per la messa in sicurezza del viadotto 1 sulla Ragusa-Catania

Ragusa - Con recente determina dirigenziale del Settore Pianificazione Urbanistica è stato approvato l'intervento di manutenzione straordinaria relativo ai lavori somma urgenza necessari per la messa in sicurezza del viadotto n. 1 sulla S.S. 194 Ragusa – Catania. Tali lavori sono stati affidati alla ditta Chea s.r.l. di Ragusa che ha presentato l'offerta di 6.000,00 Iva esclusa.

L'intervento è stato disposto in quanto nel viadotto in questione è stato accertato il distacco di parti del copriferro che potrebbe creare situazioni di pericolo alle auto in transito.