A Taormina cento giorni per Otto

Taormina - Belmond Grand Hotel Timeo inaugura una formula gastronomica inedita per i suoi 145 anni di attività: apre un nuovo ristorante, ma solo d’estate. Esi tratta dell’Otto Geleng, curato dallo chef Roberto Toro. Un’esperienza fruibile per 100 giorni esatti, dal 7 giugno al 15 settembre, solo a cena e per un massimo di 16 commensali. L’ambientazione è quella delle antiche ville siciliane: otto tavoli incorniciati in un terrazzo fiorito di buganvillee e affacciati sulla baia di Naxos e sull’Etna.

I dettagli sono ricercati e rimandano ai fasti di un’antica dimora: il tovagliato è in originale sfilato siciliano e interamente realizzato a mano dalla scuola di ricamo Mabel Hill di Taormina, la posateria è in argento firmata Christofle Parigi e si abbina alla ceramica Villeroy & Boch. Il tavolo è completato da lumi ad olio in ceramica bianca, realizzati a mano dai fratelli Iudici. Il menù dello chef Toro raccontare la sua Sicilia, con molte interpretazioni personali: vince la tradizione, ma in chiave moderna. In stile Timeo.