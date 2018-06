La droga occultata nella chitarra, arrestato studente di Ispica

Modica - E' stato arrestato dai carabinieri a Modica un ragazzo di Ispica di 19 anni anni accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In via della Costituzione i militari hanno trovato tre giovani in auto in possesso di un involucro con alcuni grammi di stupefacente di cui si assumevano la responsabilità della detenzione per uso personale. Le ricerche sono state avviate verso chi aveva venduto la droga ai ragazzi e i militari hanno rintracciato a Ispica il giovane, D.L., che è stato perquisito in casa.

La droga era occultata all’interno della custodia di una chitarra dove venivano rinvenuti circa 40 grammi di stupefacente di tipo marijuana, e la somma di circa 1000 Euro verosimilmente provento di spaccio. Il ragazzo, uno studente, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.