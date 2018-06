Grave incidente stradale a Modica, ciclomotore investe donna

Modica - Grave incidente stradale poco dopo mezzogiorno in Via della Costituzione, al Polo Commerciale. Un ciclomotore condotto da un 16enne di Modica ha investito una donna, L.S., 42 anni, mentre attraversava la strada. La vittima, in seguito all'impatto, è rimasta inerte al suolo. Sul posto è intervenuta la polizia locale e l'ambulanza del 118.

La vittima è stata immediatamente trasferita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Attualmente, è ricoverata in prognosi riservata ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Anche il conducente dello scooter è dovuto ricorrere alle cure sanitarie per alcuni traumi. Il mezzo è stato sequestrato. Sono attualmente in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.