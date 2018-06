Modica: la truffa dei mezzi agricoli, denunciato pregiudicato di Udine

Modica - La polizia di Modica ha denunciato un pluripregiudicato di Udine per una truffa di rilevante valore economico. In particolare, si tratta dell'acquisto on line di un piccolo trattore di una nota marca, la cui vendita era stata pubblicizzata su una notissima piattaforma social al prezzo di 1.000 euro, comprese spese di trasporto.

Il querelante, interessato all’annuncio per l’acquisto di un piccolo trattore, contattava il sedicente venditore responsabile vendite dell’azienda in questione, produttrice del mezzo.

Con quest’ultimo, l’acquirente contrattava gli estremi dell’acquisto e le modalità del pagamento, stabilito in 1.000 euro che doveva essere effettuato a favore del codice Iban indicato e per il quale il truffatore inviava anche il link della ditta. Il denunciante procedeva al bonifico della somma di 1.000,00 € a favore del codice Iban indicato.

Dopo alcuni giorni, non ottenuta nessuna risposta, contattava tramite WhatsApp il venditore il quale giustificava la mancata spedizione del trattorino con il fatto che il medesimo non poteva essere trasportato con il loro furgoncino in quanto troppo pesante e per tale motivo invitata il querelante a raggiungere la loro sede per ritirarlo, oppure pagare ulteriore 80,00 € corrispondenti al compenso per il trasporto da effettuare tramite un vettore esterno.

Non avendo altra scelta, il soggetto procedeva al versamento di ulteriori 80,00 €.

Nei giorni successivi, il denunciante contattava più volte il venditore il quale ogni volta con pretesti differenti riferiva di non aver ricevuto la somma e ciò ha fatto generare nella vittima il sospetto di essere stato truffato.

Contattata la famosa ditta che vende i trattorini e dopo aver parlato con il responsabile vendite, faceva l’amara scoperta che la ditta disconosceva la contrattazione in questione e che non vi era nessun loro dipendente corrispondente al nominativo fornito.

Dagli accertamenti esperiti si apprendeva che la carta postepay in argomento risultava essere intestato a un soggetto collegato al codice Iban indicato in denuncia, attivato in provincia di Udine.

Il truffatore ha diversi pregiudizi di Polizia in materia di furto, danneggiamento, minacce, inosservanza al foglio di via obbligatorio, frode informatica.

Analoghe truffe erano state effettuate nel pesarese e nel palermitano.

Il Presidente del consiglio di amministrazione di una nota ditta di vendita di mezzi agricoli a cui si era rivolto l’ignaro acquirente per avere informazioni sul mezzo agricolo acquistato e mai ricevuto, lo informava di aver già denunciato l’esistenza di un sito internet che utilizzando il marchio i loghi, gli indirizzi e le foto della società, utilizzava impropriamente informazioni specifiche proponendo la vendita di attrezzature dedicate alle lavorazioni agricole o al giardinaggio.

Dopo l’identificazione, la Polizia di Modica ha proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, avente sede nelle località in cui la truffa si è consumata.