Un premio di produttività per tutti i dipendenti di Unicredit

Arriva un premio di produttività per tutti i dipendenti del Gruppo Unicredit. Si tratta di 800 euro che verranno erogati in un'unica soluzione nel corso del mese e relativi al 2017 a tutto il personale appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi. L'importo sale a 1.150 euro in caso di destinazione da parte del dipendente a conto Welfare, con possibilità di impiego delle somme per le casistiche previste dalle norme vigenti e dagli accordi aziendali.

Lo annuncia in una nota il sindacato First Cisl Gruppo Unicredit che sottolinea che il premio sia frutto di un accordo tra il Gruppo e i sindacati e indica anche il numero dei dipendenti che beneficeranno del premio in Sicilia: oltre 2.800.

Le aziende del Gruppo destinatarie dell’accordo sono Unicredit SpA, UCS (ex Ubis) Unicredit Factoring, Fineco Bank, Unicredit Leasing, Unicredit Bank AG e Cordusio (Finanziaria e SIM).