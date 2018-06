Chiaramonte, questione idrica. Ripristinato il servizio in alcune vie

Chiaramonte Gulfi - E' stata pubblicata oggi sul profilo facebook del sindaco la seguente comunicazione circa la questione idrica a Chiarmonte. In alcune vie della città (zona San Giovanni) è stato ripristinato il servizio. In particolare, si legge: "Così come comunicato la settimana scorsa si è avviata la fase di graduale ripristino dell’utilizzo ai fini potabili dell’acqua distribuita dal civico acquedotto.

Infatti, a seguito dell’incontro avuto con l’Asp 7 Ragusa, visti i favorevoli risultati delle analisi effettuate in autocontrollo, da subito è consentito l’utilizzo potabile dell’acqua distribuita dal civico acquedotto nelle seguenti vie del centro urbano:

San Giovanni, Lorefice, Lauria, Infanti, Blanca, Annunziata, Porta, Ciano, Esterna, Bellini, Turati, S.A. Guastella, Piano Gesù,, Bognanni, Borgo Cuba, Mazzini, Barbarano, Lorefice, Muraglia, Collegio Vecchio, Gurrieri, N. Ragusa, Togliatti.

Per quanto riguarda le rimanenti zone del centro urbano, per le quali restano efficaci le ordinanze di divieto dell’uso potabile già adottate, si è in attesa dei risultati delle analisi dall’ASP 7 Ragusa, di cui daremo notizia a giorni, per potere consentire anche in esse l’utilizzo potabile delle acque distribuite dalla rete idrica cittadina".